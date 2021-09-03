Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iki minibüs çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde Ş.Ç. yönetimindeki minibüs ile H.E.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.
Araca sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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