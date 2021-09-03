Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de iş yeri yangını: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan işletme sahibi Erhan Başbay hayatını kaybetti, oğlu Mehmet Başbay ise ağır yaralandı.
Edremit'in Güre Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde, kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler büyüdü.
Baba ve oğlu alevlerin arasında kaldı
Kaynak bölümünün yan tarafında bulunan iş yeri sahibi Erhan Başbay ve oğlu Mehmet Başbay da alevlerin arasında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangında baba Erhan Başbay hayatını kaybetti, oğlu Mehmet Başbay ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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