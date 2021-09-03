Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kapıkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 1 uçak, 8 helikopter, 16 ilk müdahale aracı, 48 arazöz, birer dozer ve greyder sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.
Etiketler: Orman Yangını
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