Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik son on günde gerçekleştirilen 15 operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 12'si tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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