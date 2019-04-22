Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs'ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı.

Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya ve Tayvan’dan İran’dan petrol ithalatını “sıfırlaması” talep ediliyor.

Beyaz Saray ayrıca ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran petrolünün piyasadan tamamıyla çıkarılmasının ardından küresel talebin karşılandığından emin olmak için zamanında harekete geçme konusunda anlaştığını da duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karara Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." dedi.

ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 22 Nisan 2019

Trump'ın anlaşmadan çekilme kararı

Donald Trump geçtiğimiz yılın mayıs ayında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

Türkiye, Çin, Hindistan, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve İtalya'dan oluşan 8 ülkeye ise petrol ihracatı konusunda geçici muafiyet tanınmıştı.

Kaynak: TRT Haber