CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitmiş burada saldırıya uğramıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yakın koruma personelinin cenaze yeri ve saati hakkında bilgi almak için emniyet ile irtibata geçtiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun yakın koruma ekibi cenaze yeri, saati ve cenaze yakınlarının irtibat bilgilerini istedi fakat Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılım durumuyla ilgili bilgi vermedi, sorulduğunda ise henüz programın belli olmadığı söylendi.

Açıklamada, "Ancak Çubuk İlçesi Akkuzulu köyünde gerçekleşen cenaze töreni ile ilgili olarak daha önceki dış ilçe programlarında yapıldığı gibi Sayın Genel Başkanın katılacağına dair Emniyet Müdürlüğümüze yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi sözlü olarak da bildirimde bulunulmamıştır." denildi.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesime göre, koruma talep eden şahsın 48 saat önceden bildirilmesi gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber