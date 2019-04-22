Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezinde "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Karamollaoğlu ve beraberindekileri parti genel merkezine gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Karamollaoğlu partiden ayrılırken, kendisini uğurlayan Kılıçdaroğlu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün şehit cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Dün yaşadığım linç girişiminin bütün boyutlarıyla araştırılması, sorgulanması, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir. Partimizin de en büyük dileğidir. Sade, sokakta yaşayan vatandaşımızın da en büyük dileğidir. 21'inci yüzyılın Türkiyesinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm. Hele hele bir şehidin namazının kılınmaması, kılınmasına engel olunması benim madden de manevi olarak da kabul edeceğim bir olay değildir. O nedenle iktidar sahiplerinin üzerine ciddi bir görev düşüyor. Suçlayarak değil, sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek görevlerini yerine getirirlerse ben de bundan mutluluk duyarım. Benzer olaylar da bir daha Türkiye'de yaşanmamış olur."

Açıklamaların ardından Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Kaynak: AA, TRT Haber