CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.



Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 22 Nisan 2019

Paylaşımında olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını, şiddetin her türüne karşı olduklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."

Kaynak: TRT Haber