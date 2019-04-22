Gündem
HDP'den şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
22 Nisan 2019 Pazartesi 13:55 - Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 13:57
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Buldan ve Temelli'nin, Kılıçdaroğlu'na dün uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Buldan ve Temelli'ye ziyarette TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü'nün de eşlik ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.