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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Nariçi'nin ailesine taziye telefonu
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:59 - Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Sri Lanka'da terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Serhat Selçuk Nariçi'nin ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da dün gerçekleştirilen terör saldırılarında, kaldığı otelde şehit edilen 34 yaşındaki Elektrik-Elektronik Mühendisi Serhat Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi'yi arayarak başsağlığı diledi.
Kaynak: TRT Haber
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