İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "Bu üzücü hadise meydana geldiği andan itibaren güvenlik kuvvetlerimiz tam ve doğru bilgilere ulaşabilmek, olayı tüm yönleriyle aydınlatabilmek için yoğun bir çalışma ortaya koydular." ifadelerini kullanıldı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenaze törenine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı, Jandarma İstihbarat Komutanlığından 20 personel ve ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 çevik kuvvet, 9 özel harekat timi, 3 polis asayiş ve 1 polis trafik ekibi, ejder zırhlı araç da dahil olmak üzere birçok takviye gerçekleştirildi."

"Kültürümüzle, yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir"

Neresinden bakılırsa bakılsın olayın müessif bir hadise olduğunu belirten Soylu, "Alışkanlıklarımızla, kültürümüzle, yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir." diye konuştu.

Soylu, olayın dışarıdan bir provokasyonla ilgili olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Tepkinin bu hale dönüşmesi ne kadar yanlışsa, karşı karşıya kalınan olay üzerinden siyasal rant çıkarmak da o kadar tehlikeli ve yanlış olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu meseleye bakışı, tam da bugün ihtiyaç duyduğumuz yapıcı ve birleştirici bir bakış değildir."

"Kılıçdaroğlu'nun cenazeye geleceğine dair bir bilgilendirmesi söz konusu olmamıştır"

Kılıçdaroğlu'nun cenazeye geleceği bilgisinin güvenlik birimleriyle paylaşılmadığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Böyle hassas bir dönemde bir genel başkan cenazeye gelecekse, genel başkanın güvenlik ekibinin bunu güvenlik birimleriyle paylaşması esastır. Kılıçdaroğlu'nun bu cenaze merasimine geleceğine dair güvenlik birimlerimize herhangi bir bilgilendirmesi söz konusu olmamıştır. Ne kendileri ne kendi güvenlik birimleri ne de parti yetkilileri bu noktaya dikkat etmemiştir. Dolayısıyla kimsenin haberinin olmadığı bir katılıma yönelik olarak örgütlü bir organizasyon iddiasında bulunmak da hakkaniyetli ve doğru bir yaklaşım değildir."

"Milletime yapmış olduğum hizmetin bedelini ödemeye hazırım"

"Sayın Kılıçdaroğlu meseleyi İçişleri Bakanı'na yıkacağına, olayın nedenini siyasi ortaklarına bir kez daha sormalıdır." diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan PKK'nın siyasi koluyla HDP ile ortaklık yapıp daha sonra çıkan olayları İçişleri Bakanı'na yıkmak, tam anlamıyla seçim zamanında aldığı tutumda hafıza kaybıdır. Sizin hafızanız unutabilir ama milletin hafızası unutmamaktadır. Bu da bir güvenlik riski oluşturmaktadır."

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Memleketime, ülkeme, milletime yapmış olduğum hizmetin bedelini ödemeye hazırım. Bunun tayin edicisi ne Kılıçdaroğlu'dur, ne de avanesidir."

Kaynak: AA