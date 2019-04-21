CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti.

Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Yaşanan olayın detaylarını @trthaber muhabiri Semih Kılıç aktardı.https://t.co/hXaXf25TOZ pic.twitter.com/xDuz6wn3wZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Nisan 2019

Yakın korumlarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de ellerindeki megafonlarla gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı vatandaşlar taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Zırhlı araçla evden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

Ankara Valiliği: Sorumlular hakkında yasal işlemlere başlandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı olaya ilişkin Ankara Valiliği, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

"Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili bir problem yok"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm güvenlik tedbirleri alındı. Takviye kuvvetler yönlendirildi, bir güvenlik sorunu şu anda yok. Sağlığıyla ilgili herhangi bir problem yok." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta katıldığı, şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

"Saldırı tüm yönleriyle araştırılıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi.

Bakan Gül, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazesi namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Kılıçdaroğlu'na saldırı asla kabul edilemez"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazenin namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Millet olarak hem teröre karşı dik duruşumuzu hem de sağduyulu ve vakur tavrımızı her koşulda korumalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA