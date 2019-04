Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da, kiliseler de dahil olmak üzere birçok yerde masum insanları hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu, tüm insanlığa yapılan bir saldırıydı. Her türlü terörizmle mücadele eden bir ülke olarak Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

I strongly condemn the terror attacks targeting innocent people in multiple places, including churches, in Sri Lanka. This was an assault on all mankind.



As a country that combats all forms of terrorism, we feel the pain of the people of Sri Lanka.