Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da, kiliseler de dahil olmak üzere birçok yerde masum insanları hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu, tüm insanlığa yapılan bir saldırıydı. Her türlü terörizmle mücadele eden bir ülke olarak Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

I strongly condemn the terror attacks targeting innocent people in multiple places, including churches, in Sri Lanka. This was an assault on all mankind.



As a country that combats all forms of terrorism, we feel the pain of the people of Sri Lanka. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 21 Nisan 2019

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı yapılmıştı. Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

En az 2'sinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA