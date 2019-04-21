Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının tüm insanlığa karşı yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ingilizce ve Türkçe olarak paylaştığı açıklamasında şunları kaydetti;

Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Kaynak: TRT Haber