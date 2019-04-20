Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin üst düzey isimleriyle biraraya geldi. Toplantı yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği bir sunumla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ile Özhaseki'nin arasında oturdu.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ardından ilçe belediye başkanları kısa birer konuşma yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Bu, İstanbul'da seçimin ardından AK Parti'de yapılan en kapsamlı toplantı oldu.

Kaynak: TRT Haber