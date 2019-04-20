Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalanan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı. Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıkları ortaya çıkan iki casusla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Soruşturma derinleştikçe casuslar hakkında yeni bilgilere ulaşılıyor. Polis ve istihbarat birimleri özellikle zanlıların bağlantılarına yoğunlaştı.

Türkiye’ye geldiğinde ilk rotası Esenyurt oldu

TRT Haber casusların İstanbul Esenyurt'ta ikamet ettiği adreslere ulaştı. Casuslardan Samir Şaban’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye geldiğinde ilk rotası Esenyurt oldu. Casusun, Mevlana Mahallesi'ndeki bir sitenin 6'ncı katına yerleştiği ve casusluk faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul’da kullandıkları araç ortaya çıktı

Bir diğer tutuklu şahıs ise Filistinli Emekli Tümgeneral Zeki Hasan’dı. Hasan’ın, Bulgaristan’dan karayoluyla, Bulgar plakalı bir araçla İstanbul’a geldiği belirtildi. Otomobil, Şaban’ın ikamet ettiği Esenyurt’taki sitenin otoparkında ortaya çıktı.

Sözkonusu aracın, istihbarat birimlerinin kayda aldığı fotoğraflardaki otomobille aynı olduğu ve casusların İstanbul'da bu aracı kullandıkları ortaya çıktı.

Araçta yapılan aramalarda delil sayılabilecek malzemelere el konuldu.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Necmi Hastürk