Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, sözde Zap terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesinde çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu ve 6 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır.” denildi.

Kaynak: TRT Haber