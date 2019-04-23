CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitmiş burada saldırıya uğramıştı.

Kılıçdaroğlu'na saldırı olayına yönelik adli ve idari soruşturma derinleşerek sürüyor.

Saldırıya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Savcılık sorgusu sonrası şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 5 zanlı adli kontrol şartı ile salıverildi.

Gözaltına alınanlar arasında Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün de var. Sarıgün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanarak Çubuk Adliyesi'ne getirildi.

Sorgusu devam eden Sarıgün'ün gözaltı süresi de uzatıldı.

Şüphelilere, "halkı suç işlemeye teşvik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "kamu görevlisini görevinden dolayı yaralamamak" suçları isnat edildiği belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gözaltına alınan Osman Sarıgün ile ilgili açıklama yaptı.

Sn Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Nisan 2019

Sarıgün’ün AK Parti üyesi olduğunu bildiren Çelik, "Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." dedi.

Çelik Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur."

Kaynak: TRT Haber, AA