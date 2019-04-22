Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün askerlerden sorumlu yöneticileri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 35'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün Ankara'da bulunduğu, 24 ildeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA, AA