Uganda'dan Çine, İngiltere'den Filistin'e 40 ülkeden 800 çocuk TRT'de ağırlandı.

41'incisi düzenlenen TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'ne bu yıl, 40 ülkeden yaklaşık 800 çocuk katılıyor.

Her yıl olduğu gibi çocuklar bu yıl da TRT'nin misafiri oldu. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, dünya çocuklarını kapıda karşıladı çocuklarla yakından ilgilendi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Eren, çocuklara hitabında dünya barışına dikkat çekti, "Büyüdüğünüzde engelleri değil güzellikleri konuşmaya devam edin." dedi.

Eren, "Renklerin ve inançların farklı olması sizlerin tanışmasına nasıl bugün engel değilse, büyüdüğünüzde de bugünkü gibi engelleri değil güzellikleri konuşmaya devam edin. Sizlerden tek dileğimiz bu duygularınızı yıllar geçtikçe daha fazla kurmanız ve dünya barışına buradan aldığınız güç ile katkı sağlamanızdır." ifadelerini kullandı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü programın ardından çocuklarla akşam yemeği yedi.

Kaynak: TRT Haber