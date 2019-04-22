Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.

Geçen hafta sonundan bu yana yaklaşık bir haftadır Türkiye üzerinde etkili bulunan serin ve yağışlı hava kütlesinin yarından itibaren doğuya doğru hareket edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminler ise şöyle;

Kaynak: TRT Haber