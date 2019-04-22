CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kayıtlarının yedeklenmesi işlemiyle ilgili sosyal medyadan mesajlar paylaştı. Ağbaba, büyükşehir belediyesinden bazı vakıflara kaynak aktarıldığını iddia etti.

Bunun üzerine mesajda ismi geçen T3 Vakfı’dan bir açıklama geldi. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş almadığını, söylenenlerin iftira olduğunu vurguladı.

Bayraktar, Ağbaba'nın yayınladığı ve hazırlayanı dahi belli olmayan büyükşehir faaliyet raporunun asılsız olduğunu da söyledi. Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın iddialarının yasal takibinin yapılacağını da kaydetti.

Ahlak ve şeref sahibi insanlar iftira atmaz, bir hakka girdilerse özür dilemeyi bilirler.@veliagbaba@ismailsaymaz@cigdemtoker pic.twitter.com/75lQiwGmMI — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 21 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber