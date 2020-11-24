Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, hem Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği hem de bakanlıktaki ilgili genel müdürlük üzerinden, bayrak sahibi ülkenin izni olmadan gemiye çıkılamayacağı yönünde gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, karşı tarafın "Biz size bilgi verdik" dediğini söyleyerek, BM Güvenlik Konseyi kararının uluslararası hukuku yok saymadığını anlattı.

Çavuşoğlu, uluslararası denizcilik hukukunun varlığını vurgulayarak, "Tabii bu anlamda şimdi cevabımızı sahada da vereceğiz, onu açıkça söyleyeyim" dedi.

"Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız"

Birleşmiş Milletler, NATO ve Uluslararası Denizcilik Örgütü ile de temasa geçtiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Diğer taraftan dün ilgili ülkelerin AB, Almanya ve İtalya'nın büyükelçilerini de bakanlığa çağırdık ve bakan yardımcımız Sedat (Önal) Bey görüştü. Notamızı da verdik. Bu işin siyasi boyutunu, hukuki boyutunu da takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Daha sonra, arkadaşlarımız yazılı olarak protestoyu gönderince 'Mesajınızı aldık, dönüyoruz, çıkıyoruz' dediler ve süreci zaten siz biliyorsunuz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu şekilde. Bize yapılan bir şeyi biz karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız. Şimdi ticari gemilere korsan gibi çıkmak uluslararası hukukun ihlalidir. Dolayısıyla bundan sonra bu tür şeylere fırsat vermediğimiz gibi, gerekli adımları atacağız tabii ki. Sahada da cevabını vereceğiz, aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz."

Milli Savunma Bakanlığı da ROSELİNE-A isimli ticari geminin hukuk dışı aranmasıyla ilgili 18 maddelik bir açıklama yaptı.

AB'den hukuk dışı aramayla ilgili açıklama

Avrupa Birliği, İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gemide yasa dışı malzeme bulunduğuna dair kanıta rastlanmadı ve geminin yoluna devam etmesine izin verildi" denildi.

“AB: Gemide yasa dışı malzemeye rastlanmadı”



Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramayla ilgili Avrupa Birliği’nden açıklama geldi. pic.twitter.com/DHqvMog8Ez — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2020

İrini Harekatı'nın detayları

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.