Milli Savunma Bakanlığı, ROSELİNE-A isimli ticari geminin hukuk dışı aranmasıyla ilgili 18 maddelik bir açıklama yaptı.

"Gerçekler örtbas edilmeye ve çarpıtılmaya çalışılmaktadır"

Konuyla alakalı her türlü hakkın mahfuz olduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Bu tür kabadayılıkların, başka uygulamalara örnek olacağı unutulmamalıdır. Geçtiğimiz Haziran ayındaki Courbet hadisesinde olduğu gibi, bu olayı müteakip yapılan açıklamalar da tam gerçeği yansıtmamaktadır. Açıklamalarda yine gerçekler örtbas edilmeye ve çarpıtılmaya çalışılmaktadır.

IRINI Harekâtı bugüne kadarki sonuçları itibariyle açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter Güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen, meşruiyeti tartışmalı bir faaliyettir."

"Tarafların teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz"

Türkiye'nin Libya'daki siyasi krizin çözümü için siyasi diyalog yolunu işaret ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Libya’daki krizin askeri yöntemlerle değil, siyasi diyalog yoluyla çözülebileceğini başından beri savunmaktadır.

Türkiye, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine sağladığı eğitim, yardım ve danışmanlık desteği ile ülkenin daha fazla çatışmaya sürüklenmesini engelleyerek, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önünü açmıştır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.

Sonuç olarak; bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası ve bu tarz olayların bir daha yaşanmaması ile gerekli işbirliği ve koordinasyonun arttırılması için çalışmaya hazır olduğumuzu hatırlatırız. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz."

