Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan Ayda bebek ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı.
Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.
Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.
Etiketler: Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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