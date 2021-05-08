Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin atılması gerekenler adımlar değerlendirildi.

Karşılıklı anlaşmaya varıldı

Yapılan açıklamada "Karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı" denildi.

Sürece ilişkin hususlar ise her ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından koordine edilecek.