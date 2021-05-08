Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 20:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu ve Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene'nin görüşmesi hakkında açıklmada bulundu.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüşmüştür. Adı geçen bu görevine atanmasından ötürü tebrik etmiştir. Çad'la dayanışma içinde olduğumuzu, geçiş döneminin suhuletle ilerlemesini dilediğimizi belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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