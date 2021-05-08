Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 20 binin altında
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 koronavirüs testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.
Son Haberler
- 20:12
- 20:01
- 19:48
- 20:02
- 19:29
Sıradaki Haber
MSB: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz