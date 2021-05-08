Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
MSB: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaşıp, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verdi.
Bakanlığın Twitter hesabından Mehmetçiğin, arazide tespit ettiği bir mağaraya düzenlediği operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.
Açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
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