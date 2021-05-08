Bakanlığın Twitter hesabından Mehmetçiğin, arazide tespit ettiği bir mağaraya düzenlediği operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.