Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatının yapıldığını açıkladı.

Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini söyledi.

@jandarma ve @EmniyetGM’ye yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarımızı yaptık.



Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA’larımızla beraber hizmete verdik.



Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun!



@TC_icisleri

@aselsan

@Baykar_Savunma pic.twitter.com/7uV8lNpBmQ