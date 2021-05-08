Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emniyet ve Jandarmaya SİHA teslimatı
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatının yapıldığını açıkladı.
Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini söyledi.
@jandarma ve @EmniyetGM’ye yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarımızı yaptık.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 8, 2021
Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA’larımızla beraber hizmete verdik.
Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun!
@TC_icisleri
@aselsan
@Baykar_Savunma pic.twitter.com/7uV8lNpBmQ
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