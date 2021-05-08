Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 20:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan İsrail Mescid-i Aksa
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