Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 terörist, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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