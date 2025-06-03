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TRT Haber 03.06.2025 12:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni anayasa için ilk toplantıyı bayram öncesi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu ilk toplantısını Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni anayasa için ilk toplantıyı bayram öncesi yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

"Komisyon, geniş bir istişare zemininde çalışacak"

Komisyonun geniş bir istişare zemininde çalışacağını belirten Cevdet Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Bayram öncesinde, sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok."

"Tüm partilerin ortak sorumluluğu var"

Anayasa komisyonunun çalışmaları sırasında toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacağını da vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu komisyon parti idaresinin, meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz."

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Anayasa Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
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