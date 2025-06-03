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TRT Haber 03.06.2025 07:58

Organize suç örgütlerine operasyon: 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcı, tefeci ve uyuşturucu satıcısı 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, 4,4 milyar liralık hesap hareketi bulunan 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Organize suç örgütlerine operasyon: 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da H.K, İzmir'de E.U, Kastamonu'da G.A, Diyarbakır'da M.F.Y, Manisa'da A.S, Tekirdağ'da Ö.Ö, Van'da C.Ç, Muğla'da M.T, Karaman'da H.B, Mersin'de A.F.U ve Bitlis'te Ö.B'nin elebaşılığını yaptığı 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, İstanbul'da para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başkalarının girmelerini sağladıkları; Muğla'da sosyal medya platformları üzerinden sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve sahte paravan şirketler kurdukları; Manisa'da alkollü yakalanarak cezai işlem uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan sürücülere, kan testi numuneleri ile oynanmak ya da değiştirilmek suretiyle "limit altında ölçüm" raporu düzenledikleri; Diyarbakır'da uyuşturucu maddeleri kargo paketlerinin içerisine gizleyerek örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri; Kastamonu'da sahte lastik ilanlarıyla ürün teslimatı yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri; İzmir'de uyuşturucu madde temin edip sattıkları; Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van'da ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilere araç, tarla ve daire ve dükkan alım satımı adı altında yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek, senet, kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şüpheliler hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nüfuzunu kötüye kullanma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü Uyuşturucu
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