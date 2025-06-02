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Gündem
AA 02.06.2025 22:26

Bakan Kurum "Minik DOA'lar" animasyonunu paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında sosyal medya hesabından, Depozito Yönetim Sistemini çocuklara anlatan "Minik DOA'lar" adlı animasyon filmini paylaştı.

Bakan Kurum "Minik DOA'lar" animasyonunu paylaştı
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında "Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası'nın minik DOA'larıyla tanışalım" ifadelerini kullandı.

Çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefleyen animasyon filminde, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan bir plastik şişenin dönüşüm yolculuğu anlatılıyor. Yapay zeka destekli "minyatür işçiler" tekniğiyle hazırlanan filmde, geri dönüşüm süreci masalsı bir dille görselleştiriliyor.

 

Yeşil Gelecek Adası'nda yaşayan "Minik DOA" kahramanlarının çevreye duyarlı yaşamları üzerinden anlatılan hikayeyle, sıfır atık kültürünün küçük yaşta kazandırılması amaçlanıyor.

Filmde, "Yeterince var" sloganı da hatırlatılarak sıfır atık hareketine dikkat çekiliyor.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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