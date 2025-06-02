Bakan Kurum "Minik DOA'lar" animasyonunu paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında "Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası'nın minik DOA'larıyla tanışalım" ifadelerini kullandı.

Çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefleyen animasyon filminde, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan bir plastik şişenin dönüşüm yolculuğu anlatılıyor. Yapay zeka destekli "minyatür işçiler" tekniğiyle hazırlanan filmde, geri dönüşüm süreci masalsı bir dille görselleştiriliyor.

Yeşil Gelecek Adası'nda yaşayan "Minik DOA" kahramanlarının çevreye duyarlı yaşamları üzerinden anlatılan hikayeyle, sıfır atık kültürünün küçük yaşta kazandırılması amaçlanıyor.

Filmde, "Yeterince var" sloganı da hatırlatılarak sıfır atık hareketine dikkat çekiliyor.