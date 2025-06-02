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TRT Haber 02.06.2025 20:36

Bakan Fidan: Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Fidan: Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından İstanbul'daki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan açıklamalarında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar" dedi. 

"Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir"

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular. Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar. Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum." 

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