Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık yaptığı Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmeler için "Olumsuz sonuçlanmadı" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de "Heyetler Türk tarafının aracılığıyla belgeleri değiştirdi. Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz." dedi.

Ukrayna heyetinin üyesi Kyslytsya, görüşmeleri somut insani bazı sonuçlar elde edebilecek bir noktaya getirdiklerini ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, "Tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kaçırılan çocukların iade edilmesini talep ediyoruz. Tüm kilit noktaların sadece ve sadece liderler seviyesinde çözülebileceğine inanıyoruz. Ayın sonuna kadar 20-30 Haziran tarihleri arasında bir toplantı daha yapmayı teklif ettik. İlk adım çok net; ateşkesin sağlanması, insani adımların atılması ve liderler zirvesine hazırlık." dedi.

Rus kaynaklarından yapılan açıklamada ise esir takasının ayrıntıları yer aldı. Buna göre, tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaşma sağlandı.

İstanbul'daki müzakerelere katılan Rus heyeti başkanı Medinskiy, "En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...