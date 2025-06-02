Ukrayna heyeti: Sonraki toplantı liderler seviyesinde olmalı

Ukrayna heyetinin sözcüsü Kyslytsya, Çırağan Sarayı’nda barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kyslytsya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"11 Mart'tan bu yana kapsamlı bir ateşkes için hazırız"

Rusya'nın sunmuş olduğu tekliflere ya da belgelere bakmamız gerekiyor. Bunları incelememiz gerekiyor. Daha sonra kısa bir süre içerisinde sanırım bundan sonraki süreçle ilgili çalışmalara hazır olacağız. Yani orada ne var? Bu belgeler ne kadar esnek? Pozisyon nedir? Bir sonraki adımı ona göre planlayacağız. Bundan sonraki yapılacak toplantıların eğer liderler toplantısına hazırlık mahiyetinde olursa anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Rusya'da karar veren Putin. Ve dolayısıyla kendisinin ateşkes ya da diğer temel noktalarla ilgili mutlaka burada bulunması ve kararlara katılması gerekiyor.

Biz 11 Mart'tan bu yana kapsamlı bir ateşkes için hazırız. Bu bizim icadımız değil. Bu tabii ki çok mantıklı bir nokta. Eğer gerçekten diplomasi oluşturmak istiyorsanız, barış süreci istiyorsanız bir ateşkes ilan etmeniz lazım. Çünkü güven artırıcı önlemler olması gerekiyor. Bir taraftan silahlar konuşurken diğer taraftan konuşamazsınız. Maalesef Rusya koşulsuz ateşkesi reddetmeye devam ediyor ve sürekli talepler iletiyor. Bu bizim heyetimizin bu toplantı için de önemli bir noktasıydı. Çünkü biz gerçekten bunun gerekli olduğuna inanıyoruz. Rusya'nın cevaplarıyla ilgili olarak da Rusya heyetine sormanız lazım. Benim onlar adına konuşmam tabii ki uygun değil. Dolayısıyla onlara sormanızı teşvik etmek istiyorum. Yani ateşkesin önünde ne gibi engel var onlar için? Bizce ateşkes diplomasi için temel.

"Ukrayna sadece meşru askeri hedefleri hedef alıyor"

Açıkçası Ukrayna sadece meşru askeri hedefleri hedef gösteriyor ve hedef alıyor. Sadece meşru askeri hedefler ve uluslararası hukukun bütün normları Ukrayna'nın bunu yapmasına izin veriyor. Yani Rusya Ukrayna'nın yaşama alanlarını vurduğunda, çocukları öldürdüğünde bunun karşılaştırılabilir bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Savaş şu anda devam ediyor sizin de gördüğünüz gibi ama bu karşılaştırılabilir bir şey değil.

Ukrayna heyeti salona geldiğinde Rusya heyeti ile birlikte her zaman her tür beyanata hazırlıklı bir biçimde geliyoruz. Emin olun ki hazırlıklıyız. İlk gün yapmıyoruz bu işi. Yıllardır Ruslarla bu konuda müzakereler sürdürüyoruz. Tabii ki ne gibi beyanat yapabileceklerini de tahmin edebiliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Ukrayna heyeti bu konuda öncelikli olan, bizim için öncelikli olan konuları hep tartışmayı geri getirdi. Ateşkes, insani güven artırıcı önlemler, Ukraynalı çocukların geri iadesi ve liderler toplantısı. Çünkü gerçek noktalar bunlar. Çok uzun süre başka şeylerden bahsedebiliriz ama nihayetinde barış süreci temellerle başlıyor ve temellerde ateşkes, insani güven artırıcı önlemler ve liderlerin toplantısı. Bunlar tabii ki gerçek anlamda anlamlı ve detaylı bir barış sürecini tetikleyecek faktörler. Bizim için bunlar son derece doğal.

"Hiçbir platformla sorunu olan bir taraf olmadık"

Evet biz hiçbir zaman hiçbir platformla sorunu olan bir taraf olmadık. Ukrayna tarafı her zaman Türkiye'de, İsviçre'de, başka nerede olursa olsun toplanabileceğimizden bahsetti. Platformla ilgili hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Maalesef Rusya tarafı platformlar arasında ya da tarihler arasında seçici davranıyor. Evet yine biz heyet olarak buraya geldik. Çünkü barışa bir taahhüdümüz var. Kimsenin bizi suçlamasını istemiyoruz engel olduk diye. Ve her fırsatı küçük de olsa süreci ilerletmek için kullanıyoruz. Avrupa'daki liderlerle ilgili olarak beklentimizle ilgili olarak biz Avrupa'da birlik bekliyoruz, güç bekliyoruz. Örneğin Avrupa Birliği Konseyi toplantısında Dışişleri Bakanımız Dışişleri Bakanlarıyla görüştü mesela Avrupa Birliği'nde. Yine Cumhurbaşkanı Zelenski de Avrupalı liderlerle temas halinde. Bu konuda Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diplomatik süreç devam etse bile biz bunun birbiriyle çeliştiğini düşünmüyoruz. Baskının yardımcı olacağına inanıyoruz. Çünkü belli bir yapıcı yaklaşımı stimüle ediyor. Bu bir öncelik tabii ki. Ancak bunun üstüne ekonomik baskıyla birlikte Ukrayna'ya askeri yardımın da devam etmesi gerekiyor. Biz burada Ukrayna'yı güçlendirmeye devam etmeliyiz. Çünkü Rusya'nın iyi niyetle müzakere etmesi ve ciddi olması için tabii ki askeri bir zafer kazanması mümkün değil. Olmaması için de bizim güçlü olmamız gerekiyor. Evet.