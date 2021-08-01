Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Van'a geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Başkale ilçesinin Esenyamaç köyünde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selden zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Van'da etkili olan sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
"Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
Fuat Oktay, "Van Başkale'nin Esenyamaç köyünde yaşanan selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır" dedi.
Van Başkale'nin Esenyamaç köyünde yaşanan selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 1, 2021
Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır.
Etiketler: Fuat Oktay
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