Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Van'da etkili olan sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Fuat Oktay, "Van Başkale'nin Esenyamaç köyünde yaşanan selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır" dedi.