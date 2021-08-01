Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda açıklama yaptı.

"3 ilde 8 yangın devam ediyor"

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını da kontrol altına aldık. Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor.

"Yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik"

Türkiye’deki bu yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi tüm Türkiye’yi üzüyor. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz.

"Muğla'da hasar tespit çalışmalarımızın yüzde 75'ini bitirdik"

Muğla'da hasar tespit çalışmalarımızın yüzde 75'ini bitirdik. Orman teşkilatımıza, bu mücadelenin kahramanlarına teşekkür ediyorum. Ekiplerimize motorlarıyla su ve yemek taşıyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İlk yağmurlarla beraber fidan dikim kampanyamızla bu kaybettiğimiz alanları yeşillendirme gayreti içerisinde olacağız.