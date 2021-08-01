Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son bir haftada 7 milyon 208 bin 438 doz aşı uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında bir haftada 7 milyon 208 bin 438 doz aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu.
COVID-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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