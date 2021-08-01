Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 19:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli: Van'daki selde yetiştiricilerin zararı karşılanacak
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını açıkladı.
"Zararın tamamını karşılayacağız"
Bakan Pakdemirli, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Van’da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021
Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Etiketler: Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı
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