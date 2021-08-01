Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana, Kozan Akdam Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden yangına ilişkin bilgi alan Yanık, açıklamalarda bulundu. Yanık, yaz ve bölgenin bitki örtüsü şartları sebebiyle 5 ayrı ildeki yangınların son günlerde özellikle etkili olduğunu belirterek, üzüntülerini dile getirdi. Derya Yanık, "Adana ve Osmaniye'de teselli eden tek husus, can kaybının olmaması. Çünkü, Antalya'da maalesef can kayıplarımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Antalya Manavgat'ta olduğunu anımsatan Yanık, "Kriz masasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bütün bölgelerimizi yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

"Bütün birimler çok hızlıca organize olarak sahaya indiler"

Bakan Yanık, vatandaşların yangın sebebiyle uğradığı zararların en kısa sürede giderileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yanan orman varlıklarımız, yeşil vatanımız, olması gereken zamanda, hızlıca ağaçlandırılacak. Bu noktada bizim kurumlar olarak hassasiyetimiz ortada. Türkiye'nin orman varlığını artıran bir siyasi irade var. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da kampanyalar ile ağaçlandırma çalışmalarının başlaması talebi, bizim için son derece anlamlı. Can kaybı olmaması önemli, maddi zararı bir şekilde telafi ederiz. Bunun için bütün kurumlarımız organize biçimde gerekli çalışmaları yapıyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet üretiyoruz. Bu afetin de başından itibaren bütün kurumlarımız, AFAD, Bakanlıklar, bu konuda paydaş olan bütün birimler çok hızlıca organize olarak sahaya indiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Hemen akut ihtiyaçlarla alakalı kaynak aktarımlarımızı yaptık"

Bakanlık olarak sürece, "sosyal yardımlar" ve "psikososyal ekiplerin destek hizmetleri" şeklinde doğrudan iki konuda dahil olduklarını anlatan Yanık, yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız üzerinden hemen akut ihtiyaçlarla alakalı kaynak aktarımlarımızı yaptık. Bu kapsamda, Adana'da Aladağ'a ilk etapta 500 bin lira göndermiştik, ikinci etapta bir milyon lira daha aktarmış olduk, Toplamda 1,5 milyon lira Aladağ için aktardık. Kozan için ilk etapta 3 milyon lira aktarmıştık. Aynı şekilde Osmaniye Kadirli ilçesinde bir milyon, Osmaniye merkez için de bugün talimatını verdik, sanırım pazartesi günü çıkmış olur, burası için de bir milyon lira kaynak aktarımı yaptık.

Diğer illerimizde de Akseki için bir milyon lira, Manavgat'a öncelikle 4 milyon, sonra 6 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktardık. Mersin'de Aydıncık 500 bin ve merkez için 1,5 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyon lira aktardık. Muğla için de 1,5 milyon başlangıç itibarıyla kaynak aktardık. Toplamda, Sosyal Yardım fonumuzdan 21 milyon lira yangın sebebiyle kaynak aktarımı yapmış olduk."

Yetkililerce hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, buna göre kaynak aktarımlarının da devam edebileceğini bildiren Bakan Yanık, "Biz vatandaşımızın kederine ortak olmak, sevincini çoğaltmak anlayışıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla böyle zamanlarda çok hızlıca organize olarak, öncelikle vatandaşın akut ihtiyaçlarının karşılanması, sonrasında kalıcı ihtiyaçların tespiti ve onların da giderilmesi bizim için öncelikli" dedi.

"Provokatif hareketlere hiç pirim vermez"

Böyle zamanlarda herkesin birbirine kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu ve vatandaş iş birliğini geliştirerek, yaralarımızı ne kadar hızlı sararsak, biz o kadar amaca hizmet etmiş sayarız kendimizi. Böyle zamanlarda doğrusu moral bozmaktan, kaostan beslenen birtakım hareketlerin olduğunu da görüyoruz ama şükürler olsun ki milletimiz, özellikle Çukurova insanı... Bunun da altını çizmek isterim, burası şehadete kendisi koşan insanların yatağıdır, Çukurova insanı devletine, milletine bağlı, neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir coğrafyadır. O yüzden bu tür provokatif hareketlere hiç pirim vermez, vermedi, vermeyecektir. Dolayısıyla hükümetimiz olarak en başından beri meseleye vaziyet ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de hızlıca ihtiyaçları gidereceğiz."

Yanık, sahada görev yapan herkese teşekkür ederek, "Eğer bir mesafe aldıysak, yaraları bu kadar hızlı sarabiliyorsak, her bir personelimizin, kamu çalışanımızın, idarecilerden sahada çalışanlara kadar katkılarıyla olmuştur" dedi.

Bakan Yanık, daha sonra Adana'da dört gün önce çıkan ve müdahaleyle kontrol altına alınan Kozan'da, yangından etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Yangından zarar gören aileleri ziyaret eden Yanık, hasar gören yerleri inceledi ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç gün önce çıkan ve kontrol altına alınan Aladağ'da yangından etkilenen bölgeye de geçerek, inceleme yaptı.