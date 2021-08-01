Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonları bölgelerinde farklı noktalarda tespit edilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021
Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! pic.twitter.com/pKLtLcEKz8
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