Edirne’de dün saat 19.20 civarında Yunan tarafından sivil giyimli kişi veya kişilerce ateş açılması sonucu bir Türk vatandaşı vefat etmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alına bilgiye göre, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olayla ilgili Bakanlığa çağrılarak, Maslahatgüzara tepki içeren bir nota verildi.

Maslahatgüzara, protesto edilen bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesini, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasını, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği bildirildi.

Ayrıca olayın mağdurları ile ailelerinin tazminat haklarının saklı tutulduğu belirtildi.