Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan Kızılay ekipleri, orman yangınlarından etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şehirler ve noktalarda ilk günden bu yana yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınlardan etkilenen afetzedelere uzman ekipler tarafından psikolojik destek de veriliyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından etkilenenler için sıcak yemek, hijyen, gıda malzemesi, yatak, battaniye, su tankı ve giyim yardımları sağlanıyor.

Kızılay, evlerinden ayrılamayanların ihtiyaçlarını ise mobil ekipler ile karşılıyor.

Günlük su ihtiyacının giderilmesi amacıyla su tankı yardımı ve küçük yaralanmalara ilk yardım müdahalesi yapan Kızılay ekipleri, afetin psikolojik etkilerinin azaltılması için psikolojik destek faaliyetlerinde de bulunuyor.

Kızılay, gıda desteğini, su, kumanya ve paketli gıda gibi acil beslenme kitleriyle gün boyunca 9 mobil beslenme aracı, 1 sahra mutfağı ve bölgelerdeki aşevlerinin yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde sağlıyor.

Oteller ve özel kuruluşlardan kapasiteleri oranında beslenme hizmetine destek alınırken, yardımlar ihtiyaca göre bölgelere ulaştırılıyor.