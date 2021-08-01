MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda HDP'nin kapatılması davasındaki kararı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Bahçeli, "Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre, Meclis'te boyun eğemeyiz. HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereğidir. Anayasa Mahkemesi hak ihlali maskesi altında HDP'yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez" dedi.

"Anayasa Mahkemesi, devasa bir haksızlığa ortak olmuştur"

Bahçeli, Yüksek Mahkeme'nin yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, mahkemenin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına bir kez daha tepki gösterdi:

"Anayasa Mahkemesi, hak ihlali diyerek devasa bir haksızlığa ortak olmuştur. Terör örgütüne destek vermenin neresi haktır? Anayasa Mahkemesi bölücülüğü ve terörü aklamak için yarış halindedir."

"HDP de Türkiye düşmanlarının piyonudur"

MHP Genel Başkanı, CHP ve İyi Parti'yi de HDP üzerinden eleştirdi.

Bahçeli, "CHP, nasıl ki yabancıların denetim ve gözetimindeyse, HDP de Türkiye düşmanlarının piyonudur. HDP zehirdir. CHP, İP ve diğerlerinin yoldaşıdır. Kim HDP'ye destek veriyorsa milletin bedduası üzerinedir" dedi.

"Göçe kaynaklık eden ortamın soğutulması gerekiyor"

Bahçeli, düzensiz göç dalgasıyla ilgili de konuşarak, "Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir" ifadesini kullandı. Bahçeli, göçe kaynaklık eden ortamın soğutulması gerektiğini söyledi.