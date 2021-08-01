Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Görüntüler, yangının yarattığı tahribatı ortaya koydu.
Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.
[Fotoğraf: AA]
Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.
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