Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından Datça açıklarında 3,6, 3,8, 3,7 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

5,5 büyüklüğünde deprem

Ege'de, saat 07.31'de bir deprem daha meydana geldi. 5,5 büyüklüğündeki deprem, 10,86 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alındı"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.