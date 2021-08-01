Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Osmaniye Kadirli Tülüce Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Yanık, yangında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şu anda 5 ayrı ilde yangınların devam ettiğini hatırlatan Yanık, "Sabotaj olup olmadığını ayrıca güvenlik güçlerimiz çalışıyor ama biz öncelikle yangını durdurmak, can ve mal emniyetini sağlamakla yükümlüyüz" diye konuştu.

Bakan Yanık, bölgede can kaybı olmamasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Karadeniz’de sel ve heyelan oldu. Üst üste gelen coğrafyaların kendi özelliklerinden kaynaklı afetler yaşadık. Bizim bölgemizin sıcak olmasından kaynaklı yazın maalesef orman yangınları tehdidi her zaman var. Bu tür konularda öncelikli olarak vatandaşımızın güvenliği, vatandaşımızın emniyeti ve huzuru için her türlü tedbir en başından beri alınıyor.

Bakanlarımız bölgede takipte, durum tespitleri yapılıyor. Sosyal yardımlar ve AKUT, ihtiyaçları karşılama noktasında ilk dakikadan itibaren Bakanlık olarak buradayız ve ben de süreci anbean takip ediyorum.

Bu afetin bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapacağız, süreci takip ediyoruz, bundan sonra da takip edeceğiz ve inşallah yaraları hızla ortadan kaldıracağız."

"Yaralarımızı el birliğiyle saracağız"

Türkiye’nin afetlerde çok hızlı hareket ettiğinin altını çizen Yanık, "Elimizden geleni son derece hızlı bir şekilde yerine getirdik, getiriyoruz. Herkese ayrı ayrı çok geçmiş olsun diyorum. Bundan sonraki süreçte de yaralarımızı el birliğiyle saracağız" dedi.

"Milletimizin yarasını sarmak, moralini düzeltmek için sahadayız"

Türkiye'nin ağaç ve orman varlığını artıran bir hükümetin üyeleri olduklarını ifade eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birtakım provokasyonlar oluyor. Bunların hepsi lafügüzaf. Bunların hepsinin, hiçbir karşılığının olmadığını bizim geçmişte yaptığımız çalışmalar ortaya koyuyor zaten. Dolayısıyla böyle bir zamanda milletin moralini bozmak için sahaya çıkanlara da özellikle dikkat etmenizi çok rica ediyorum. Biz, böyle zamanlarda milletimizin yarasını sarmak, moralini düzeltmek, moralini yükseltmek için sahadayız."

Bakan Yanık, daha sonra yangından zarar gören Osmaniye Kadirli Karatepe, Kızyusuflu ve Osmaniye Merkeze bağlı Kazmacılı köylerinde incelemelerde bulundu. Yangından zarar gören aileleri ziyaret etti, hasar gören ev, ahır, tarlaları yerinde inceledi ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Osmaniye'de 28 Temmuz'da Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümüş, Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan ormanlık bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.